Fynsk forlystelsespark genåbnes med store ambitioner: - Vi satser på 100.000 gæster

Han håber også på sol, når sæsonen begynder, men håbet er især, at Fyns Sommerland rammer plet.

- Mest af alt håber jeg bare, at det bliver et sted, hvor folk har lyst til at komme.

- Det kan godt være, at det er bedst i solskin, men det går sikkert også på en overskyet dag, siger han.

To hovedattraktioner

Hovedattraktionerne bliver en svævebane og en bane til zorbing, hvor to personer lukkes inde i en stor, oppustet plastikbold og rulles ned ad en bakke.

- Der er mulighed for at få lidt hjertebanken, siger Jeppe Vestergaard Nielsen og erkender at han faktisk har let til kvalme, når ting snurrer rundt i et tivoli.

- Jeg prøvede det selv for et par måneder siden, men det gik faktisk meget godt. Jeg var bange for, at det ville gå helt galt inde i den plastikbold, men det var bare virkelig sjovt.

- Så jeg tror, det bliver godt.