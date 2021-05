Fynsk ølgigant solgt til udlandet

- Olvi ønsker samtidig - og det er vigtigt for os - at bryggeriet fortsat skal ligge i Assens og Indslev, og at det er herfra, at man med den nuværende organisation ønsker at skabe en sund og langsigtet udvikling af Bryggeriet Vestfyen, siger han.

Derfor anbefaler han et salg for at sikre en sund udvikling for bryggeriet.

Aftalen er betinget af, at A/S Bryggeriet Vestfyens aktionærer takker ja til at sælge deres aktier.