Fynsk pilotprojekt skal gavne miljø og klima

Anlægsarbejdet af et lille nyt vådområde ved Provsteengen i Gamtofte ved Assens er netop begyndt. Projektet er Danmarks første ”fast-track” vådområde, hvis primære formål er at fjerne kvælstof, så Lillebælts tilstand forbedres.

"Som klimakommune er vi er stolte af at være én af de førende kommuner i udtagningen af lavtliggende landbrugsjord til naturformål og at medvirke til at inspirere andre kommuner til lignende projekter. Jeg ved, at der er mange andre kommuner, som kigger på os for at se, hvordan vi gør”, siger formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen, i en pressemeddelelse.

Målet med pilotprojektet er at gøre det nemmere for kommuner i hele Danmark at lave mindre vådområder, som gavner miljøet og klimaet på en hurtigere og mindre resursetung måde.