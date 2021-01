Fynsk by vil tiltrække turister, der kører i elbil

Helge Kold og Haarby Lokalråd er godt tilfreds med at have fået tildelt 21.000 kroner af Assens Kommune til et projekt, der handler om at skaffe turistladestandere til elbiler til Haarby.

- Vi får penge til markedsføring og reklame for det, så vi skal have lavet nogle plakater og nogle reklamer på internettet, siger Helge Kold til TV 2 Fyn.

Lokalrådet havde søgt om at få 100.000 kroner til projektet, men der er kun uddelt i alt 75.000 kroner, som er fordelt på fire projekter.

Nødt til at droppe gratis opladning

I ansøgningen var der derfor også lagt op til, at Haarby skulle etablere to gratis ladestandere.

- Sådan bliver det ikke. Vi nøjes med én ladestander på 11 kilowatt til at starte med, siger Helge Kold, som skal i gang med at finde penge til at købe ladestanderen, da pengene fra klimapuljen kun går til markedsføringen af ladestanderen og ikke indkøbet og driften af den.

Desværre bliver ladestanderen i Haarby heller ikke gratis som håbet. Elbilisterne skal betale to en halv kroner per kilowatt, hvilket ifølge initiativtageren fortsat er billigt.

Alligevel håber Helge Kold, at projektet med ladestanderen til elbiler bliver en succes.

Fakta om de fire klimaprojekter Fra klimapuljen er der i alt uddelt 75.000 kroner: Ladestandere i Haarby: Projektet tildeles 21.000 kroner øremærket til for eksmepel infotavler og generel markedsføring af Haarby som elbilby. De bevilgede midler kan ikke anvendes til indkøb, etablering eller drift af ladestandere, ligesom midlerne ikke kan anvende til markedsføring af leverandør af ladestandere, idet Assens Kommune ikke lovligt kan yde støtte hertil. Forbedring af Vestfyntoget: Projektet tildeles 15.000 kroner til informationsmateriale og hjemmeside. Midlerne må ikke bruges på veterantoget, da det går stik imod det grønne formål med puljen. Ny kølemotor til De Gule Hjælpere: Projektet tildeles 18.000 kroner til en kølemotor, der skal erstatte de nuværende frysere. Med midlerne følger en opfordring til at udbygge med solceller, så selve driften af kølemotoren gøres mere klimavenlig. Elcykler til udlejning: Projektet tildeles 21.000 kroner til etablering af ordning, hvor borgere i Assens Kommune kan låne og afprøve elcykler. Det er en forudsætning, at elcyklerne udlånes til borgere, der bruger elcyklerne i stedet for en bil. Derudover skal eventuelt overskud gå til vedligehold, forsikring eller indkøb af nye cykler. Kilde: Assens Kommune

Tur med elbil på landet

Helge Kold har selv kørt elbil i seks år og håber, at flere vil følge trop og benytte sig af de mere klimavenlige elbiler.

- Vi er kede af, at det går så langsomt, siger Helge Kold.

Han fornemmer især, at danskerne er for bange for at tage elbilen og køre en tur ud på landet, hvor der er ringere muligheder for at få bilen ladet op.

Besøg det lokale erhvervsliv

Med den nye ladestander håber han og kommunen, at flere elbilister vil tage turen til Haarby, hvor de kan gå en tur igennem byen, spise frokost eller besøge bageren, mens elbilen lader op.

- Vi vil gerne have nogle flere turister til Haarby, fastslår Helge Kold.

Er du sikker på, at ladestanderen vil blive brugt?

- Ja, men af hvor mange tør jeg ikke sige.

Fyns første elbilby

Haarby er ikke den første fynske by, der promoverer sig som elbilby. Siden 2009 har Middelfart brandet sig som Fyns første elbilby.

Det er endnu usikker, hvor ladestanderen kommer til at stå, når der fundet penge til at købe den. Helge Kold satser på, at den i løbet af det tidligere forår kommer til at stå tæt ved kulturhuset midt i Haarby.

Yderligere tre projekter fik del i klimapuljen fra Assens Kommune. En forbedring af Vestfyntoget blev tildelt 15.000 kroner, De Gule Hjælpere fik tildelt 18.000 kroner til mere klimavenlige kølemotorer, og Cyklistforbundets lokalafdeling i Assens fik 21.000 kroner til en ordning, hvor borgerne gratis kan låne og afprøve elcykler.