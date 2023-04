Fynske borgmestre råber op om kæmpe skattestigning: - Det er ødelæggende for Fyn

Ti fynske borgmestre har onsdag sendt et fælles bekymringsbrev til regeringen.

Det har de, efter 15.000 husejere har fået besked om, at skatten for deres små landbrugsejendomme stiger betragtligt.

Helt op mod 60.000 kroner ekstra om året per husejer.

- Vi er bekymret for det her. Særligt på vegne af vores borgere, som vi heldigvis har mange af, der bor i de her ejendomme, siger Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V) til TV 2 Fyn.

Konsekvenser af den nye højere ejendomsskat på små landbrugsejendomme er nemlig ikke tænkt igennem, mener borgmesteren.

- Jeg tror, man har stirret sig blind på nogle hestestutterier på Nordsjælland, men glemt at se så langt som Vestsjælland og mod Fyn og Jylland, hvor ejerne af de her ejendomme er helt almindelige mennesker, siger Søren Steen Andersen.

Borgmestrene skriver ligeud i deres brev til ministeren for landdistrikter, Louise Schack Elholm (V) og skatteminister Jeppe Bruus (S), at omlægningen af boligskatterne "i praksis er ødelæggende for os lokalt."



"Dette hjælper ikke de mange lokalområder, der i forvejen mærker en udvandet eller helt manglende kollektiv trafik, manglende kollektiv varmeforsyning med mere, lyder det i brevet."



- Landdistrikter, som alle taler om de ellers vi styrke, tilføjer borgmesterne.

Assens-borgmester Søren Steen Andersen påpeger, at de nybeskattede ejendomme bliver brugt aktivt i hans kommune - og flere andre fynske - til at markedsføre kommunerne og skaffe nye og forskellige borgere til landområderne.



En marketingstrategi, der nu fuldstændig mister pusten.

- Markedet for højtbeskattede ejendomme er altid mindre, siger Søren Steen Andersen.

Stopper også biodiversitet

Desuden peger de mange borgmestre i deres brev på, at de nye høje ejendomsskatter også får andre afledte effekter, som ikke er gennemtænkt.



For eksempel at mange større og mindre vådområde- og biodiversitetsprojekter i landdistrikterne nu stopper af frygt for, at man i fremtiden vil være i risiko for at blive omklassificeret og få en højere ejendomsskat.

Derfor appellerer borgmestrene kraftigt til, at der bliver set på sagen igen, og at der lægges en ny linje, som i højere grad skåner ejere af små ejendomme på landet.

- Vi håber på deres velvilje og bemærker med glæde, at økonomiministeren vil indkalde alle parterne, der står bag aftalen, til drøftelser, siger Søren Steen Andersen.

Brevet har dog ikke været sendt for sent af den grund.

- Vi holder øje med, om de lytter og ikke bare nøjes med at skærpe kommunikationen, for så er der rigtig meget, man ikke tager højde for, siger borgmesteren.

Sidste uge fik fynboerne 6.000 kroner tilbage i skat i gennemsnittet. Men her tre grunde til, at det kan være skidt at få mange penge tilbage i skat.