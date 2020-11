Gå-biks genopstår: - Vi har godt af stadigvæk at komme ud og se andre mennesker

På Gl. Brydegaard bliver den ene vaffel efter den anden langet over disken til gæster, mens Dire Straits spiller i baggrunden. Her er et koncept fra foråret genopstået, hvor gæster bliver inviteret på gåtur, kaffe og kage i området omkring Gl. Brydegaard.

På en søndag med høj sol og ni graders varme er flere mødt op i haven på hotel og konferencecenteret. En af dem er Søren Navntoft fra Brydegaard.

- Vi har godt af stadigvæk at komme ud og se andre mennesker. Måske bare lige have en lille smalltalk, fortæller han om, hvorfor han har fundet vej ud til Gl. Brydegaard for at gå en tur i området og måske få en lille kop kaffe med på vejen.

- Vi har sådan et indbygget behov for alle sammen at komme ud og se nogle og snakke et øjeblik. Så får man nogle impulser med hjem, og så bliver hverdagen lidt anderledes, lyder det.

Koncept fra foråret

Så får man energi til at fortsætte kampen Connie Østergaard, ejer, Gl. Brydegaard

Under coronanedlukningen i påsken, i foråret, stablede Gl. Brydegaard et ”gå-biks”-arrangement på benene for at skabe liv i en svær tid. Arrangementet blev en stor succes, men fortsatte kun i en kort periode, indtil Gl. Brydegaard igen kunne åbne for deres normale aktiviteter.

- Lige siden foråret er der nogle, der har spurgt til gåbiksen, siger ejer af Gl. Brydegaard Connie Østergaard om reaktionerne på konceptet.

Derfor tog det ikke lang tid at genoverveje at åbne for gåturene igen, da forsamlingsforbuddet i efteråret faldt fra 50 til 10 personer. Dette gjorde nemlig, at Gl. Brydegaard igen måtte opgive at holde konferencer.

- Man bliver demotiveret, hvis der ikke er nogen gæster. Vi bliver nødt til at have nogle gæster, for det gør en glad, og så får man energi til at fortsætte kampen, siger ejeren.

Gåtur som forberedelse til jul

To andre gæster, der har fundet vej ned til "gå-biksen", er Heidi og Susanne Wenzaler, der bruger gåturen til at holde liv i juletraditionerne:

- Min svigerinde Susanne og jeg har haft en tradition her op til jul, at vi skal ud og samle lidt ting og sager til julepynt. Og så er vi herude, fordi det er et fantastisk område at gå en tur i, fortæller Heidi Wenzaler.

Det giver mulighed for at koble af i en svær tid, lyder det fra svigerinden Susanne Wenzlaler:

- Det giver noget stemning, når man kommer herud på landet og ud til vandet. Gl. Brydegaard er et rigtig hyggeligt sted.

Overholder restriktioner

Konceptet giver kun få penge i kassen, men økonomi er heller ikke trækplastret. Konceptet skal skabe liv, samtidig med at coronaretriktionerne overholdes. Man må ikke være mere end ti i en gruppe, og mundbind skal på, hvis gæster går indenfor for at låne toilettet.

- Gæsterne behøver ikke at have mundbind på udenfor, fordi vi overholder afstandskravene. Hvis der ikke er plads under baldakinerne, og man gerne vil sidde ned, så kan man gå over i vores tippier," forklarer Connie Østergaard.

- Men tanken var selvfølgelig, at man kan gå, siger hun.

Gåturene fortsætter de næste tre weekender, frem til de nuværende restriktioners udløber 13. december.