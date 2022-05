Gård åbnede til anderledes safari: - Vi vil gerne vise, at der er dejligt på landet

Risbjerg Landbrug er de eneste økologiske svineproducenter på Fyn, der er med i sofari, og noget tyder på, at fynboerne er interesserede i at lære mere om det økologiske griseliv, for ifølge Kirsten Rasmussen slog gårdens besøgstal rekord søndag.

- Vi er rigtig glade for, at der kommer så mange, så vi kan fortælle historien, og de kan komme ud og se, hvordan dyrene har det. Det er simpelthen vigtigt, siger landmand Hans Erik Jørgensen.

6.000 økosvin om året

Generelt går det også fremad for de økologiske svinegårde i Danmark. I 2016 havde Fyn en økologisk svineproduktion på 373 hektar. Sidste år var det næsten fordoblet til 727 hektar.

Risbjerg Landbrug gik over til økologisk produktion i 2007. I dag producerer gården 6.000 slagtesvin om året.

Til dagens sofari kunne gæsterne blandt andet se de mange smågrise, der diede hos deres mor. Grisene bliver født i en hytte ude på marken, og så får de lov at gå sammen med deres mor i to måneder, inden de bliver flyttet over i en stald, hvor de også har mulighed for at komme ud.