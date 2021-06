Genbrugsbutik får overskudslegetøj: - Vi sælger det lige så hurtigt, som vi får det

På den måde får legetøjet nyt liv og går ikke til spilde. Et intiativ, der er bliver taget godt imod i Assens af kæresteparret Anders og Trine, der er på udkig efter nyt legetøj

- Det er fantastisk intiativ, siger Trine fra Assens.



- Vi køber rigtig meget genbrug, så det giver god mening for os personligt, tilføjer Anders.

Mindre legetøjsspild

Legetøj er nemlig lidt af en klimasynder - især hvis det er produceret i plastik.

Med det nye samarbejde forsøger Salling Group og Folkekirkens Nødhjælp at mindske legetøjsspild og samtidig hjælpe verdens mest udsatte områder.

- Vi kan godt lide, at der ikke er noget, der går til spilde. Og så kan vi godt lide at støtte et godt formål samtidig, siger Trine.