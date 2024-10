Det er slut med Coop 365 på Indre Ringvej i Aarup fra 27. oktober, oplyser butikken i et opslag på sin Facebookside.

Her skriver man også, at lageret skal tømmes, og at der er derfor er mange gode besparelser at hente.

Opslaget har på få timer fået en masse kommentarer, tilkendegivelser og delinger fra folk, der ærgrer sig over, at butikken må lukke.