Grise måtte lade livet i mindre gårdbrand

Søndag morgen måtte Beredskab Fyn til Glamsbjerg, hvor en anmeldelse om brand i en grisestald tikkede ind lidt over klokken seks.

Ifølge indsatsleder for brandvæsenet, Daniel Olsen Birkebæk var der tale om en mindre brand, som var blevet håndteret godt af gårdens ansatte.

- De får begrænset branden så meget, at den næsten var slukket, da vi ankommer. Der var cirka 20 kvadratmeter loft, der var brændt ned, fortæller han.

Han tilføjer, at branden snildt kunne have udviklet sig mere alvorligt, hvis ikke det havde været for personalet.

- Desværre måtte nogle grise lade livet, jeg vil tro det var en 5-6 stykker, som følge af branden.

Ingen mennesker kom til skade.