Håndboldglade unge på camp: - Gidsel er min favorit

Samme svar kom fra Mikkel Toft Legan, der ser op til GOG-spilleren og mener de har lidt den samme spillestil:

- Jeg synes, han er god, fordi han er vanvittig til finter, scorer mange mål og gør sine holdkammerater bedre, siger han.

Det er da også gået hurtigt for den unge landsholdsspiller Gidsel, der i efteråret 2020 blev udtaget til herrelandsholdet og i januar 2021 var med til at vinde VM. Her fik han desuden en placering på det officielle all-star-hold for turneringen.

Siden 2017 har Mathias Gidsel spillet i GOG. Men han har haft mange kampe i det sydfynske. Han flyttede hjemmefra, da han blot var 15 år gammel for at starte på Oure efterskole på Sydfyn.



Mere end bare håndbold

Campens program byder ikke kun på en masse håndbold for deltagerne. Alt fra styrketræning, svømning til musikquiz og udendørsbiograf er bare nogle af de ting, de unge håndboldspillere kommer til at opleve i løbet af ugen.

- Håndbold er det, vi har til fælles. Men det er alt det omkring håndbolden, der også giver de gode oplevelser, lyder det fra arrangøren af Feel Good Camp, Daniel Rench.

Han var med til at starte campen helt tilbage i 2009.

- Det er alt det andet, der fylder her hos os. Det er alt det sociale interaktion på kryds og tværs, siger han.