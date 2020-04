Håndtryksceremoni uden håndtryk: Nu kan Barbara og Yeni endelig blive danske statsborgere

I en elektronikvirksomhed i Assens arbejder Yeni Østerbye, født Yulianti i Indonesien, sammen med Barbara Søndergaard, der er født med efternavnet Cunningham i Skotland.

De to kvinder har det tilfælles, at de næsten nåede at blive danske statsborgere, inden coronaviruspandemien satte en stopper for den håndtryksceremoni, der er – i hvert fald indtil torsdag – var en betingelse for at kunne blive dansk statsborger.

Jeg tænkte bare ’hvorfor kan vi ikke gøre det?’ Jeg er sund og rask, og jeg har sprit med Yeni Yulianti Østerbye

Ceremonien på rådhuset i Assens for en måneds tid siden blev udskudt, kort før den skulle have foregået.

- Det var en stor skuffelse, siger Barbara Søndergaard

- Jeg tænkte bare ’hvorfor kan vi ikke gøre det?’ Jeg er sund og rask, og jeg har sprit med, hvis det er, siger Yeni Yulianti Østerbye.

Kommunens borgmester, Søren Steen Andersen (V), skulle stå for den officielle del af ceremonien. Han husker dagen tydeligt.

- 40 minutter før det skulle foregå, der måtte vi aflyse på grund af de her udmeldinger omkring covid-19, fortæller borgmesteren.

Langvarig proces

Yeni Yulianti Østerbye og Barbara Søndergaard har tilsammen boet i Danmark i 52 år og startede processen op tilbage i 2016, før statsborgerskabet blev bremset af et corona-håndtryk, der ikke kunne lade sig gøre i marts.

Men torsdag har regeringen meldt ud, at håndtrykskravet bliver sat på pause - og det er de to kvinder i Skallebjerg på Sydvestfyn virkelig glade for.

Også selv om både Østerbye og Søndergaard gerne ville have haft symbolikken med håndtrykket med i deres ceremoni.

- Det er vigtigt for mig at give håndtryk til nogen, der siger ’nu er du dansker’, forklarer Yeni Yulianti Østerbye.

Barbara Søndergaard har det helt på samme måde.

- Det med at give håndtryk er en stor finale. Det var mit håndtryk, jeg glædede mig til – og nu er den der bare ikke, fortæller hun.

Betyder meget

Yeni Østerbye og Barbara Søndergaard er to blandt 2.700 nye statsborgere, der bliver berørt af regeringens midlertidige lovændring, så man nu alligevel kan få det rødbedefarvede pas uden håndtrykket.

Også borgmesteren ser frem til at få afviklet ceremonierne – og allerhelst i en fart.

- Så snart ministeren har fået sin lov vedtaget i Folketinget, så går vi i gang med at finde ud af, om vi kan få stillet en ceremoni på benene, så vi kan få det her afviklet i god ro og orden – og hurtigt, siger Søren Steen Andersen.

Både Barbara Søndergaard og Yeni Østerbye glæder sig til at komme igennem ceremonien og officielt blive danske statsborgere.

- Det er ligesom at blive en del af fællesskabet. Jeg kan godt lide den folkelighed, man har herovre, siger Barbara Søndergaard.

- Det betyder så meget. Jeg har børn og familie her i Danmark. Så jeg synes, at det er vigtigt. Meget vigtigt, siger Yeni Østerbye.