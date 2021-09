Hans Erik, Kirsten og 300 øko-grise bød indenfor: - Vi har hænderne oppe

Grise i skyggen af skovlandbrug

Den megen sol har givet Hans Erik og Kirsten en idé til næste skridt i udviklingen af landbruget.

Her skal etableres skovlandbrug. Det betyder, at der skal plantes træer, så grisene kan hygge sig i skyggen. Samtidig vil ægteparret også have endnu mere fokus på klimaet.

- Vi ved godt, det ikke ændrer alting dag ét, men træer bygger jo kulstof ind i stammen, og hvis vi lader dem stå der, så har vi jo CO2 ude af luften og inde et andet sted, hvor det ikke laver ballade, så det er vores plan, forklarer Kirsten.

Men selvom Kirsten og Hans Erik har en plan for deres egen økologiske udvikling, så behøver alle landmænd i Danmark ikke følge i deres fodspor på én gang.

- Jeg er glad for at landmændene kommer, og at planteavlerne kommer, for vi skal have den økologiske sektor til at hænge sammen.

- Men det må ikke gå stærkere end at vi kan holde et fornuftigt prisniveau på de økologiske produkter, så landmanden kan tjene penge på at være landmand, siger Hans Erik.

Søndagen handlede ikke om at tjene penge – her blev kontoen fyldt op med god energi.

- Jeg syntes, at det er fedt, det vi render og laver, så når det er aften, så render vi jo med hænderne oppe og tænker "Yes, det har dælme været en god dag".

- Og så er det selvfølgelig vigtigt, at forbrugerne ser, hvor kommer det de spiser fra og hvordan bliver det lavet, siger Hans Erik.