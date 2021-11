Havørreder fanget med elektroder: Skal hjælpe med at øge bestanden på Fyn

De positive elektroder fra fiskegrejet bliver sat under vandet, hvor de påvirker havørrederne i nærheden, og elektroderne skaber så muskelsammentrækninger i fisken. Når strømfeltet så bliver sluppet, kommer fisken hurtigt til selv igen, fortæller Søren Knabe og understreger, at det ikke er farligt.

- Havørrederne trækker op for at gyde, og det er så her, at vi skal være på pletten. Vi opfisker moderfisken til vores avlsarbejde af fynske havørreder, for de havørreder skal hjælpes lidt på vej, siger Søren Knabe, der er frivilligkoordinator for Havørred Fyn.