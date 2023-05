Hele taget brændt væk på lejlighed - en person kørt til tjek

Tirsdag morgen er der udbrudt brand i et rækkehus i Vissenbjerg, og billeder fra stedet viser, at hele taget over lejligheden er brændt væk.

En person er kørt til behandling på grund af røgforgiftning.



Fyns Politi oplyser til TV 2 Fyn, at de fik en anmeldelse om røg i ejendommen klokken 06.16. Kort efter fik de en anmeldelse om ild i samme ejendom.

- Da vi kommer, er der ild i huset, og det breder sig til lejligheden ved siden af, fortæller Kenneth Taanquist.

Hvad årsagen er til branden, kendes endnu ikke. Det skal først undersøges, når branden er slukket, lyder det fra ordensmagten.