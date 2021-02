Hellere burpees end bankerot: Kasper starter 'hård' indsamling for at redde sit fitness

I en lagerhal i Glamsbjerg på det sydvestlige Fyn står en masse træningsmaskiner af samler støv. For på grund af coronarestriktionerne, hvor store dele af samfundet skal holde lukket, kan de lokale ikke løfte vægte eller løbe på løbemaskinerne eller dyrke zumba hos fitnesscentret DK Trainer.

Og det kan godt mærkes på pengepungen hos indehaveren af centeret Kasper Eckhoff.

Derfor har han startet en alternativ indsamling under mottoet: Hellere dø ved burpees end bankerot.

Hvad er en burpee?​​​ En burpee er en kompleks styrkeøvelse, der træner stort set alle kroppens mest vitale muskler. Der findes flere udgaver af en burpee, men den originale foregår på denne måde: Squat ned og sæt hænderne i jorden Spark fødderne bagud til en høj planke Hop tilbage til hænderne med fødderne Rejs dig op til stående position igen. Kilde: Aktiv træning og Bevæg dig for livet Se mere

- Det er rigtigt ubehageligt for mig at være ude og bede om hjælp. Det har jeg svært ved, men nu gjorde jeg det, siger Kasper Eckhoff.

Indsamlingen fungerer på den måde, at folk kan donere penge og for hver tikrone, der bliver indsamlet, skal Kasper Eckhoff og hans ansatte lave en burpee - en slags udvidet englehop.

Og han håber, indsamlingen giver ham sved på panden i sidste ende.

- Jeg vil hellere lave 200.000 burpees og have et uoverskueligt træningsprojekt, end jeg vil dø af ikke at kunne betale mine regninger. Jeg håber, vi skal lave så mange, at mine arme falder af til sidst, fortæller fitnessindehaveren.

Mere end et fitnesscenter

Kasper Eckhoff har mistet en del kunder under coronanedlukningen. Men flere har valgt fortsat at betale for deres fitnessabonnoment, selvom de ikke kan få glæde af det.

Én af dem er Martin Kristensen.

- Det er ikke fordi, jeg er den store sportsmand. Men jeg savner virkelig at komme herned. Jeg savner de venner, jeg har fået hernede. Dem kan jeg jo ikke se på samme måde, fordi du har det her fællesskab, hvor du mødes klokken 16-17, siger Martin Kristensen.

Her viser Kasper Eckhoff, hvordan burpees bliver lavet.

Han bor selv i Odense, men kører hellere end gerne turen til Glamsbjerg for at træne.

Hvis nu det skulle ende med at lukke ned på grund af corona, kunne du så ikke bare finde et andet sted at træne?

- Det kunne jeg sagtens. Men jeg ville ikke få det brugt - ikke på samme måde. Det er også derfor vi allesammen prøver på skrabe hver en tikrone sammen, vi kan finde, for at hjælpe Kasper, siger Martin Kristensen.

Når fitnesscentre igen må åbne skal alle de burpees, der er samlet ind til, afvikles. Præcis hvordan ved Kasper Eckhoff ikke endnu. Men det er heller ikke det vigtigste for ham. Det er, at han kan se frem til en ekstra hård dag på kontoret.

- Det glæder jeg mig til. Vi skal nok få lavet de burpees uanset hvor mange, der kommer ind, lyder fra Kasper Eckhoff.

Fredag eftermiddag var centeret oppe på over 3.000 burpees, og både medlemmer, instruktører og indehaver er klar til at tage mange flere.

