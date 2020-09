Hemmelighedsfulde optagelser: Film Fyn afslører ny film

Siden begyndelsen af september har der været gådefulde filmoptagelser i Gummerup. Ingen har rigtigt ville afsløre, hvad der blev optaget, men nu løfter Film Fyn og produktionsselskabet Motor endelig sløret.

Den vestfynske landsby lægger kulisser til spillefilmen "Høst", der er en filmatisering af den selvbiografiske "En dødsnat" fra 1914 af Marie Bregendahl.

Filmen handler om den 14-årige Lise, hendes faster og farmor, der hver især kæmper deres kamp med den kvinderolle, de har fået tildelt.

Den unge teenager er den ældste i en søskendeflok på otte og er brændende forelsket i en af gårdens karle. Egentlig er hun på vej væk fra gården for at gå i skole, men alt ændrer sig, da Lises mor går i fødsel.

Filmen følger de tre kvindeskæbner over 24 timer på et dramatisk døgn på gården i 1880.

Mange fynboer er med

Mandag var TV 2 Fyn på besøg under optagelsernes dag nummer 22 ud af i alt 25, hvor blandt andre Lisbeth Dahl og Thure Lindhardt var i aktion.

Men det er ikke kun store navne, som præger rollelisten. Således er der et stort antal børn og unge med i filmen, og de fleste skuespillere er fynske.

For eksempel Anna-Olivia Coakley fra Odense og Kristine Wittenbjerg fra Glamsbjerg.

- Det er en fantastisk mulighed, at jeg har fået til at være med. Til daglig spiller jeg amatørteater, men det noget helt andet, at få lov til at være med til sådan en stor produktion, som en spillefilm er, siger en begejstret Kristine Wittenbjerg.

Anna-Olivia Coakley er også begejstret over, at få muligheden og oplevelsen.

- Det er virkelig sjovt og jeg synes det er rigtig fedt at prøve, siger Anna-Olivia og tilføjer, at det er fedt at være med til at lave optagelserne.

Udover de fynske skuespillere kommer et ekstraordinært stort antal fynske filmarbejdere som er beskæftiget filmproduktionen.

Der er desuden fynsk lyd, lys og andet teknisk udstyr, fynske locationfolk, og fynske firmaer står også for teknisk efterarbejde, den såkaldte postproduktion.

Store skuespillere

14-årige Lise spilles af Flora Ofelia Hofmann Lindahl, mens hendes farmor spilles af Lisbet Dahl og hendes far af Thure Lindhardt.

Hele filmen optages i Gummerup og kredser om Vestfyns Hjemstavnsgård. Dog er enkelte scener skudt i Den Fynske Landsby i Odense.

Filmen har et samlet produktionsbudget på 11 millioner kroner, hvor FilmFyn har støttet med 2 millioner kroner.

Høst får biografpremiere over hele landen den 21. oktober 2021.

Se herunder interview med de tre piger Anna-Olivia Coakley fra Odense (tv), hovedrolleindehaver Flora Ofelia Hofmann Lindahl (i midten) og Kristine Wittenbjerg fra Glamsbjerg.

03:18 Interview med Anna-Olivia Coakley, Flora Ofelia Hofmann Lindahl og Kristine Wittenbjerg. Video: Fotograf: Morten Albek Redigering: Martin Mulvad Ernst Luk video