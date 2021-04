Her er der penge på vej til trafiksikkerhed på Fyn

Fremover bliver det mere tydeligt at se, hvor man skal køre på en række kommunale veje i Assens, Middelfart og på Nordfyn.

De har sammen aftalt, at vejstriberne på en række af kommunernes veje skal kridtes op, så de bliver mere tydelige.

- Vejstriberne er yderst vigtige for trafiksikkerheden. Så derfor er jeg meget glad for, at vi nu har mulighed for at prioritere vejnettet og infrastrukturen til gavn for os alle, siger Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, i en pressemeddelelse.