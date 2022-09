Her får kunderne ingen varmeregning før næste år

Der er god grund til at være misundelig på fjernvarmekunderne i Assens.

De kan nemlig se frem til ikke at blive opkrævet årets sidste varmeregning, som ellers skulle have været betalt den 1. oktober.

Det fremgår af Assens Fjernvarmes hjemmeside.

Overskud af el

Årsagen til den gode nyhed for fjernvarmekunderne er ifølge Assens Fjernvarme, at de igennem mange år har investeret i grønne løsninger som for eksempel solceller, vindmøller og et biomassefyret kraftvarmeværk.

Derudover producerer fjernvarmevirksomheden en del grøn strøm, som de kan sælge til elnettet, når priserne er høje. På grund af de høje elpriser betyder det, at Assens Fjernvarme har tjent gode penge på salget af overskudsstrøm.

- Det betyder, at vi allerede nu har fået dækket vores omkostninger for i år, siger formanden for Assens Fjernvarme Søren Edlefsen.

Overskuddet har fået fjernvarmevirksomheden til ikke at udsende årets sidste regning til kunderne.

Regning til næste år

Det betyder, at man som kunde i Assens Fjernvarme først skal betale sin fjernvarmerate den 1. februar 2023.

En beslutning, som virksomheden håber vil blive modtaget positivt, i en tid hvor prisen på varme for mange er steget.

- Vi ved, at mange har brug for ekstra penge lige nu, hvor inflationen betyder, at mange madvarer er dyrere end normalt - og det samme er elregningen. I en tid, hvor vi alle er meget opmærksomme på vores privatøkonomi, mener vi, det er vores pligt at være forudseende og melde ud i god tid, når vi allerede nu kan se, at prisen for 2022 kan sættes ned, siger Søren Edlefsen.

Det er ikke første gang at kunder hos Assens Fjernvarme kan være glade. Tidligere på året kunne de nemlig få billigere varme.