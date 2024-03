Her har børnene frivilligt droppet mobilen: - Tusinde gange nemmere at være mig nu

Klubben er til de børn, der stopper i SFO efter tredje klasse, for forældrene ville skabe et klubtilbud til de børn, der er for store til den kommunale skolefritidsordning.



- Vi var en gruppe forældre, der satte os sammen efter et forældremøde, da vores børn skulle til at gå ud af tredje klasse og tænkte: Nu vil vi gerne sikre, at børnenes fællesskab med hinanden kan blive ved, uddyber Jeanette Sandberg.

Bekymringen fra forældrene var især også børnenes trivsel, de ville forsøge at forebygge ensomhed og mobning.

- Vi har hørt om alt for mange børn, der ikke trives, har det skidt og ligger i ensomhed. Det var for alt i verden også den bekymring, vi ville prøve at løse. Vi ville se, om vi kunne lave noget, der skaber rammerne for, hvor børnene så kan være.



Efter cirka et år og mange frivillige timer kom juniorklubben op at køre. De stiftede en forening, søgte fonde, lavede aftaler med Assens Kommune og en aftale med Tommerup Fodboldklub, om at juniorklubben kan låne deres lokaler.

Børnenes eget ønske at lægge skærmene væk

I modsætning til, hvad man måske kan tænke, så var det analoge og mobilfrie fællesskab, børnenes eget ønske og opfordring. De kom forældrene i forvejen og bad selv om, at telefonen skulle blive i tasken eller lægges ind på kontoret.