Hestemishandling sætter gang i politisk diskussion: - Det er klamt

Derfor prøver Dyrenes Beskyttelse nu at få Christiansborg-politikerne ind i folden. Og retsordførerne fra Socialdemokratiet og Moderaterne er heller ikke afvisende over for idéen.

- Jeg tager på det skarpeste afstand fra den vanrøgt og den mishandling, der er foregået dyr. Jeg synes, det er klamt, det er forfærdeligt, og det hører ingen steder hjemme i det danske samfund. Og derfor skal vi straffe de folk, der begår det, og derfor lytter vi også til de forslag, der kommer fra blandt andet Dyrenes Beskyttelse, siger retsordfører Bjørn Brandenborg (S).

Og Tobias Grotkjær Elmstrøm (M) møder også idéen med åbent sind.

- Jeg er egentlig åben over for at se på strafniveauet i forhold til vanrøgt af dyr.