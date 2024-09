Hjælp politiet med efterlysning: Kender du denne bedrager?

Fyns Politi efterlyser en mand, der med en listig metode har franarret ældre borgere deres penge.

Manden er såkaldt "kort-henter", idet han henter betalingskort hos ældre borgere og efterfølgende hæver penge fra deres konti, skriver politiet.



Fremgangsmåden er, at ældre borgere bliver ringet op af medsammensvorne, der udgiver sig for at være fra banken eller myndigheder. De ældre får at vide, at der foregår mistænkelig aktivitet på deres konto, og derfor vil de sende en person hen for at hente betalingskort, så der ikke kan ske yderligere misbrug.

Den efterlyste dukker efterfølgende op på adressen og får lokket pin-kode ud af de ældre borgere.

Manden er efterlyst for tre tilfælde af bedrageri. Det ene skete i Assens, hvorefter gerningsmanden hævede penge i Haarby.

Hvis du ved noget om den efterlyste mand, kan du kontakte Fyns Politi på 114.