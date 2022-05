Høje prisstigninger på fødevarer: Landmænd scorer kassen på raps

- Det er meget, meget vanskeligt. Det sætter mange krav både til den enkelte landmand og virksomhedsejer, mens det gælder også deres finansielle partner, siger Torben Poulsen fra Centrovice.

Det kan Martin Boe Madsen nikke genkendende til.

- Nu er vi derhenne, hvor det faktisk ikke er så sjovt, for her kan to-tre uheldige handler jo betyde katastrofale konsekvenser for ens økonomi, hvis man rammer forkert.

- Lige nu kan selv de dygtigste analytikere heller ikke engang fortælle, hvad der sker.

Der kan vise sig at være en ekstra trussel mod det forventede raps-eventyr hos de fynske landmænd. For rapsen har brug for meget regn, og her er de seneste par dage langt fra nok, hvis det skal give et godt udbytte.

Tidligere har DMI's tørkeindeks, der går fra 0-10, sågar ligget ekstraordinært højt nemlig på 9,9 på Fyn. Derfor skal fynboerne generelt passe godt på, når de for tiden benytter sig af åben ild ude i haven.