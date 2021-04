Frivillige kan ikke få armene ned efter millionstøtte til museum

Pengene har taget flere år at rejse, men nu kan de endelig blive brugt til at realisere ønsket om to undervisningslokaler, hvor det største skal have plads til 20 til 25 store væve. Det mindre lokale skal bruges til undervisning af skoleelever i rammevævning.

Langt flere kurser

Håbet er, at museet med pengene til de nye undervisningslokaler kan lave langt flere kurser end hidtil. Indtil nu har det været nødvendigt at flytte vævene frem og tilbage efter behov, og det er med - Ole Grønbæks ord - ret bøvlet.

Derfor kommer det til at frigive nogle timer at få det hele samlet ét sted med plads til det hele.