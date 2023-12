Holger og de andre boomers indtager ældreplejen - Det kan blive en gamechanger

Anne Glad har et bud på en løsning: Flere ældre-bofællesskaber.

- Ved at beboerne i de her olde-koller var noget for hinanden, kunne vi måske imødegå noget af den her kedsomhed og ensomhed, mange ældre oplever. Jeg tror, vi alle sammen kommer til at tage meget mere vare på hinanden i fremtiden, fordi vores velfærdssystem har ikke råd til, at vi fortsætter sådan, som vi har gjort hidtil, siger Anne Glad.

Og måske er det netop boomerne, der er brug for, hvis der skal ske en forandring.



For mens generationen på den ene side godt kan have lidt et ry for at være nogle brokkehoveder, så er det også en generation, der formår at skabe forandring, siger Anne Glad.

- Det er en generation, som virkelig har sat sit aftryk. De gjorde op med den sorte skole, hvor børn fik tæsk. De har skabt mere ligeværdige forhold for kønnene, og de har været med til at skabe en miljørevolution. De ryddede op på vores strande i 50-erne og 60-erne og stiftede Greenpeace. Og så har de skabt al mulig fantastisk kultur og musik til os alle sammen, siger Anne Glad.

Og nu er de altså nået til den næste station i livet, og så er det helt naturligt, at de også trækker i arbejdstøjet der?

- Ja, og de føler sig også lidt berettiget til at have det her gode liv fortsat, netop fordi de har gjort så meget for vores samfund, siger livsstilseksperten.