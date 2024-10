Hun blev filmet i en hverdagssituation på sit plejehjem - nu hyldes hun for det, hun gjorde

Det startede en tilfældig dag på Bofællesskabet Korsvang i Assens.

En dement beboer på plejehjemmet var ked af det og søgte efter sine afdøde forældre.

SOSU-assistent Latifah El-Set tænkte sig om, satte Shu-bi-dua på højtaleren og begyndte at danse. Måske ikke det, de lærer på skolen, men efter syv år i faget har hun lært ét og andet:

Musik og dans giver glæde.

- Der er ikke nogen, der er syge, når de synger eller hører musik, siger Latifah El-Set.

Få øjeblikke senere havde hun en glad beboer i hænderne, som dansede med.

En anden ansat have optaget seancen, Latifah El-Set delte videoen i et opslag på LinkedIn og tænkte ikke meget mere over det. Men et par dage senere fandt hun ud af, at videoen havde gjort stort indtryk på mange.

- Jeg synes, det var så fint at dele på video, at musik og dans også er en måde at håndtere en, der lever med demenssygdom, fordi det giver så meget liv og glæde.