Hurtig sagsbehandling gjorde udslaget: Flytter kafferisteri og chokoladefabrik fra hovedstaden til Haarby

Steen Aalund Olsen har store planer her i de nedlagte og forladte fabriksbygninger i Haarby.

- Det er meningen, at der skal stå to kafferistere, to maskiner, hvor man kan riste 30 kilo kaffe ad gangen, og her forventer jeg at jeg skal have fire-fem ansatte, som går og laver nogle rigtig dejlige specialkaffer, siger Steen Aalund Olsen.

Her i Haarby vil Steen Aalund Olsen samle flere virksomheder. Heriblandt aktieselskaberne Chokolade Compagniet og Estate Coffee Copenhagen.

Bygningerne kommer til at rumme et kafferisteri, chokoladeproduktion og en karamelfabrik.

Steen Aalund Olsen har indtil nu drevet virksomhed fra Rødovre, men lokalerne i hovedstaden er ikke længere tidssvarende, og han ville gerne flytte virksomheden til Fyn. Valget faldt på de nedlagte fabriksbygninger i Haarby.

- Det er inspirerende, også for medarbejdere, at ligge sådan et sted her. Når vi skal lave fødevarer, og det skal give en god oplevelse, tror jeg også, at det er godt at have nogle motiverede medarbejdere, der bliver inspirerede. Jeg tror, det er mere inspirerende at være i det her miljø end at være inde i en by, hvor vi har en produktion i dag, siger Steen Aalund Olsen.

Hurtig sagsbehandling

Beslutningen om at flytte lige præcis til Haarby skyldes hurtig sagsbehandling i Assens Kommune.

- En pige, der hedder Dorthe, kontaktede mig fra erhvervsafdelingen, og hun sagde: Tre dage skal jeg bruge på at besvare de spørgsmål, du fremsender mig skriftligt, fortæller Steen Aalund Olsen.

Det er Dorthe Toft fra ErhvervsKontakten i Assens Kommune, der har stået bag den lynhurtige kommunale sagsbehandling.

- Set fra min stol er det jo gået ret nemt og hurtigt, fordi jeg fik en henvendelse fra borgmesteren, at jeg skulle kontakte Steen Aalund Olsen hurtigst muligt. Det gjorde jeg, og så snakkede vi kort sammen, og jeg sagde: Skriv til mig, hvad du vil have svar på, siger Dorthe Toft.

Fakta om Steen Aalund Olsen Steen Aalund Olsen var indtil udgangen af 2019 operationel direktør i Løgismose Meyers.



Han forlod Løgismose Meyers efter 29 år i først Løgismose og siden Løgismose Meyers.

Alt afklaret på tre dage

På kun tre dage er det lykkedes Assens Kommune at få afklaret alle relevante spørgsmål vedrørende placeringen af den nye virksomhed. Alt, lige fra støj- og miljøforhold over vej- og trafikforhold til byggetilladelser og brandgodkendelser.

- Så kan jeg få sendt et svar afsted forholdsvis hurtigt og meget uformelt faktisk, men dog på skrift, så han (Steen Aalund Olsen, red.) har noget at holde os op på. Det er klart, at det er vigtigt for ham, inden han investerer millioner i nogle bygninger, siger Dorte Toft.

Dorte Toft og Erhvervskontakten blev hædret ved en nytårskur i Assens. Erhvervskontakten har til formål at gøre det let at etablere virksomhed i Assens Kommune, blandt andet gennem hurtig sagsbehandling og kun én sagsbehandler, der følger virksomheden gennem hele forløbet.

Gruppens arbejde har resulteret i flere tilflytninger og udvidelser af virksomheder. Også i yderområderne.

- Der er mange koncerner, der måske har fem produktionssteder i Europa. Så skal man være spillet ind på banen som det sted, hvor man kan. Man skal ikke være blind for, at der er mange steder i Europa, hvor der er en meget høj grad af bureaukrati i forhold til Danmark. Danmark er relativ ubureaukratisk, selvom vi godt kunne tænke os, at det blev endnu bedre, siger Assens kommunes borgmester Søren Steen Andersen (V).

- Vi er allesammen interesseret i at der er virksomheder, der har lyst til at være i Assens Kommune. Det er også en del af det, at man personligt brænder for at få svaret hurtigst muligt, siger Dorthe Toft.

Frygter ikke at ligge på landet

Steen Aalund Olsen begynder at producere på den nye adresse i Haarby om et par uger. Han frygter hverken for at kunne skaffe medarbejdere eller for de 20 kilometer, der er til motorvejen:

- Jeg ser jo hver eneste morgen, hvor mange biler der holder i kø for at komme ind til Odense. De kommer jo bare ind herudefra. Så hvorfor ikke flytte arbejdspladserne derud, hvor der reelt er arbejdere eller folk, der gerne vil løse opgaverne, spørger han.