"Hvor er det ærgerligt, at du er så tyk," sagde en borger til Line - og det forandrede alt

Til glæde for andre

Den store interesse på Instagram gav Line blod på tanden. Hun blev uddannet som blandt andet kostvejleder og begyndte stille og roligt at bygge sin virksomhed, Stabilt Vægttab, op med kunder og hjemmeside. Det første 1,5 år foregik det om aftenen efter familieliv og putning af Valdemar. Der var jo stadig lige et fuldtidsjob som sosu-assistent på et rehabiliteringscenter at passe i dagtimerne.



Men i sommeren 2023 tog hun en drastisk beslutning:

- Jeg havde så meget at give. Men jeg kunne ikke give det hele både på arbejde og i min virksomhed. Så jeg besluttede at sige op på mit gode, faste job gennem 10 år for at dedikere alt min tid til min virksomhed. Det føltes grænseoverskridende. Men også helt rigtigt.