I Odense fik forældrene afslag - men i Ebberup er historien en helt anden

Sådan er det ikke i Ebberup.

Her har forældrene skaffet knap tre millioner kroner til en ny, stor legeplads ved Ebberup Skole, og her har Assens Kommune taget imod det nye legeunivers med åbne arme.

- Vi havde ikke noget på legepladsen i børnehuset og på skolen. Legepladsinspektøren havde stille og roligt fjernet det hele. Vi trængte til noget nyt, og vi var klar over, at kommunen ikke havde økonomi til at sponsorere det, siger Kristina Gisselmann Hansen, der er formand for fællesbestyrelsen på Ebberup Skole.

- Vi fik indsamlet en masse penge med fondsansøgninger, og så kom vi i mål med det efter et par år med små tre millioner kroner. Det var helt fantastisk, siger hun.

Kommunen betaler sin del

I Ebberup har forældre og børn været heldige. Assens Kommune er - i modsætning til Odense Kommune og eksemplet på Børneborgen - gået med til at betale for fremtidig vedligeholdelse af legepladsen. Nu er legepladsen en realitet.

I Assens Kommune glæder borgmester Søren Steen Andersen (V) sig over, at civilsamfundet hjælper til, når der mangler gode legepladser i byen, og kommunen giver igen ved at dække omkostninger til vedligeholdelse.

- Legepladsen er ekstraordinær. Den tror jeg ikke, kommunen nogensinde ville have betalt alligevel, erkender Søren Steen Andersen.

Er det ikke en kommunal opgave at sørge for legepladser til børnehaven og skolen i Ebberup?

- Ikke kun. Man kunne godt komme med nogle kommunalt betalte faciliteter til en legeplads, men slet ikke i det omfang som her. Det er også en opgave for alle mulige andre. Velfærdssamfundet er afhængig af, at civilsamfundet byder ind, og det vil folk gerne, siger Søren Steen Andersen.

Derfor er det ikke muligt i Odense

At finde midler til en ny legeplads kunne dog ikke lade sig gøre i Odense, hvor kommunen ikke havde mulighed for at dække omkostninger til vedligeholdelse.

Ifølge Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune er der lige forhold for byens 125 børnehuse, når det gælder penge til at få renoveret legepladserne.

- Politikerne i Odense har afsat en legepladspulje, som går til at vedligeholde legepladser. Vi ønsker at have lige forhold for alle 125 børnehuse. Det betyder, at By- og Kulturforvaltningen og Dagtilbudsafdelingen i samarbejde vurderer hvert år, hvilke legepladser der trænger mest til en kærlig hånd, siger Søren Weber, der er sekretariatschef i Dagtilbud i Børn- og Ungeforvaltningen, i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.