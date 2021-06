Ildsjæle fik en idé - nu er legeplads til en million indviet

Forud for den nye legeplads er gået to års arbejde. Her satte Søren Damgaard og to andre fra skolebestyrelsen på Vissenbjerg Skole sig sammen for at lægge en plan for, hvordan man kunne udnytte området ved skolen bedre.

Og her blev idéen om en legeplads for hele byen grundlagt.

- Der manglede et sted i Vissenbjerg, hvor man kunne samles og lave nogle aktiviteter. Og det tænkte vi, at vi havde pladsen til, siger Søren Damgaard.

Og så gik arbejdet ellers igang.