Indlagte kan ikke stemme - sidste frist var i fredags

- Jeg tænker, at der er noget galt her.

Sådan lyder det fra 82-årige Kent Lohmann fra Glamsbjerg.

Han er tidligere valgtilforordnet og mødte tirsdag op på sit valgsted i Glamsbjerg.

- Jeg har jo fået mit eget valgkort og min kones, så jeg går ned til den valgtilforordnet i Glamsbjerg og forklarer, at vi har et problem. Min kone kan ikke udøve sin demokratiske ret til at stemme, siger han.

Problemet er, at Kent Lohmanns kone er dialysepatient. Hun blev indlagt på OUH fredag aften i sidste uge, da der var opstået betændelse.

Hvis man bliver indlagt på et dansk hospital, er der mulighed for at brevstemme, men fristen var udløbet efter Kent Lohmanns kone blev indlagt fredag aften.

- Man kan brevstemme på OUH, men fristen er fredag klokken 16. Hvordan skulle vi dog vide, at der ville komme betændelse, spørger han.



Skal møde fysisk op

Ifølge Kent Lohmann er der et grundlæggende problem i, at danskere, der bliver indlagt, ikke har mulighed for at udøve sin ret til at stemme til folketingsvalget.

- Hvis man ved, at man skal indlægges, så kan man brevstemme. Men det her drejer jo sig om alle de mennesker, der er blevet indlagt efter i fredags. Hvad med alle dem, der har for eksempel har været i et færdselsuheld? Man kan jo ikke planlægge sig ud af en pludselig indlæggelse, siger han.

TV 2 Fyn har kontaktet Indenrigs- og Boligministeriet for at høre, om det er rigtig forstået, at der ikke er mulighed for at stemme, såfremt man er blevet indlagt efter fredag klokken 16.

Det bekræfter ministeriet.

- På valgdagen kan man kun stemme på det valgsted, der står på ens valgkort, siger Christine Boeskov, der er valgkonsulent hos Indenrigsministeriet

- Hvis man for eksempel bliver indlagt i dag. (tirsdag, red.), vil det derfor ikke være muligt at stemme. Man har kunnet brevstemme på hospitalerne til og med fredag den 28. oktober. Fredag klokken 16 er ikke en frist, men kommunerne skal holde åbent for brevstemning mindst indtil klokken 16 fredag, forklarer hun.

Spørger man Kent Lohmann, så bør man for fremtiden tage højde for lignende situationer.

Er det ikke logisk nok, at der skal være en frist?

- Det er jo op til politikerne, hvordan man løser det her problem - det kan selvfølgelig ikke løses i dag. I min kones tilfælde kunne man for eksempel lave en ordning, hvor afdelingen på sygehuset, hvor min kone er indlagt, kontakter den valgtilforordnede på valgstedet og bekræfter, at jeg kommer i min kones sted, da hun er på hospitalet. Jeg har jo alligevel hendes valgkort, siger Kent Lohmann.

