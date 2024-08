Inge føler sig ført bag lyset af offentlig myndighed

Trods politiske løfter om forbedring er der stadig problemer med lange ventetider i det offentlige. For eksempel i det, der hedder Familieretshuset. Den statslige myndighed er til for hjælpe familier i krise - men i flere år har man skullet vente længe for at få hjælp.

Alt for længe, lyder det fra Inge Bünning fra Grønnemose på Vestfyn, som venter på at få godkendt en fremtidsfuldmagt, som hun og hendes mand Carsten Andersen har oprettet, efter at han fik diagnosen Alzheimers sidste år.

- Jeg føler mig ført bag lyset, og jeg ved, at Carsten føler sig taget som gidsel. Vi kan ingenting. Vi kan kun sidde på hænderne og vente.