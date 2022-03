Ingen boykot: Fynsk firma fortsætter i Rusland

- Det er jo forfærdeligt at se, hvad der sker i Ukraine. Man kan næsten ikke holde ud at se det mere, når man ser tv. Det er en dårlig situation lige nu. Men vi har arbejdet med de folk i mange år. Vi vil ikke opgive vores folk derovre.

Usikre tider

Christian Rabjerg Madsen, der er politisk ordfører for Socialdemokraterne, roser de danske firmaer, der har indstillet aktiviteter i Rusland og understreger, at den danske regering er klar med råd og vejledning til virksomheder, hvis man ønsker at trække sig ud af det russiske marked. Men han har forståelse for, at situationen er svær for alle danske firmaer i Rusland lige nu.



- Der er ingen tvivl om, at alle de firmaer, der er aktive i Rusland, står overfor nogle vanskelige valg og usikre tider. Det afgørende for mig er, at de sanktioner, vi har vedtaget, bliver fulgt, siger Christian Rabjerg Madsen.