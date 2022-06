Jakob Ellemann-Jensen: Min far påvirkede mere end de fleste

Artiklen opdateres ...

- Min far blandede sig ikke. Men han kom altid med råd, når han blev spurgt. Jeg lyttede altid, og nogle gange har jeg også fulgt dem. Og han var forstående, når jeg ikke gjorde.



Sådan skriver Jakob Ellemann-Jensen om sin nu afdøde far, Uffe Ellemann-Jensen, i et Facebook-opslag.

I opslaget oplyser han, at Uffe Ellemann-Jensen er død natten til søndag efter længere tids sygdom.

- Han blev 80 år, og han levede et langt og fantastisk liv, hvor han både nåede, oplevede og påvirkede mere end de fleste, skriver sønnen.

- Det har været en kæmpe styrke for mig at have en, der altid var der, og som selv har prøvet meget af det, jeg har mødt af udfordringer i tilværelsen - både privat og politisk.

Foruden sine mange år som udenrigsminister var Uffe Ellemann-Jensen tidligere formand for Venstre. En titel, som også sønnen har erhvervet sig.