Jane fik ikke ordentlige svar fra politikerne: - De skal lytte noget mere til os

Er du tilfreds med dit svar, som du fik fra politikerne?



- Nej. Det er jeg faktisk ikke. Jeg har ikke fået svar på, hvordan I vil sørge for, at vi (ansatte i ældreplejen red.) får nye kolleger. Jeg har heller ikke fået svar på, hvordan vi får arbejdsglæden tilbage. Hvordan vi får fri, og hvordan vi undgår at skulle køre ekstra vagter. Det kunne jeg godt tænke mig svar på, siger Jane Didriksen.



Ingen ordentlige svar

Dagen derpå står Jane Didriksen stadig tilbage med en tom fornemmelse efter onsdagens debat. Hun oplevede ikke, at debatten bidrog med nye løsninger eller forslag til at løse problematikken med ældreplejen i kommunen.

- Der kom jo ikke nogen nye facts på bordet. Der kom ikke noget, som jeg ikke allerede vidste i forvejen. Jeg har næsten ikke sovet i nat, fordi jeg har spekuleret på, om mit spørgsmål var stillet godt nok, siden jeg ikke fik et ordentligt svar, siger Jane Didriksen til TV 2 Fyn.

Assens Byråd har afsat 4,5 millioner kroner i budgettet for 2022-2024 til at fastholde og rekruttere arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet. Her udtrykte blandt andet spidskandidat Poul Erik Svendsen (S), at området var det vigtigste i kommunen:

- Vi skal sætte ind noget før i forhold til at skaffe personale. Rekruttering bliver også et spørgsmål om at finde arbejdskraften. Der er ikke noget quickfix på det her. Det handler om at få flere hænder, og de er svære at få fat på, siger Poul Erik Svendsen.