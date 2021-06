Jannie har købt over 3.500 kostumer: - Jeg kunne ikke lade være med at overtage stedet

Fyns Kostumeudlejning rummer over 3.500 forskellige kostumer - og nu har de alle fået en ny ejer.

- Jeg kunne ikke lade være med at overtage stedet her. Det er noget jeg har drømt om, lige siden jeg syede min første lancier-kjole på gymnasiet, siger Jannie Lindhardt Petersen, der for nylig overtog nøglerne til butikken i Verninge.

Kulturhistorisk samling

Den store kostumesamling har efterhånden mange år på bagen. Ifølge Jannie Lindhardt Petersen er flere af kostumerne mere end 80 år gamle.

- Det er det, der gør samlingen ekstra fascinerende. Det er historiske kostumer og originale uniformer, der er så detaljerede og flotte, siger hun og fortsætter:

- Der er så meget historie gemt i det.