- Jeg synes ikke, det er rimeligt: Sidsels søn overlevede tragisk ulykke - men kriseberedskab holdt weekend

Regionsdirektør undersøger sagen

Roya Moore undrer sig over, at Villads og familien har fået besked om, at de ikke kunne få hjælp i weekenden, og derfor har hun på vegne af familien skrevet en mail til regionsdirektør Jane Kragelund for at høre, om der ikke tilbydes krisesamtaler i weekender på OUH.

- Som om kriser holder weekender. Man kan da ikke vente tre dage med at få krisehjælp, når man har været ude for sådan en hændelse, lyder det fra Roya Moore, der undrer sig over, at familien ikke engang blev tilbudt en digital samtale som minimum.

Regionsdirektør Jane Kragelund oplyser mandag aften til TV 2 Fyn, at hun endnu ikke har haft mulighed for at undersøge sagen til bunds, da hun har modtaget mailen fra Roya Moore mandag eftermiddag.

Men hun fortæller, at hun er ved at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

- Jeg vil også meget gerne have svar på, hvorvidt der ikke tilbydes krisesamtaler i weekenden. Men det har ikke været muligt at få svar på inden for den tidsramme, der har været, siger hun.