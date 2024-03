Nu har borgmesteren rettet henvendelse til partierne i forligskredsen i håb om at få dem til at rette op på det.

- Jeg synes ikke, vi kan lade det her gå upåagtet hen. Man kan ikke løbe fra sådan en aftale og så bare bruge pengene på noget andet, siger Søren Steen Andersen.

Han lover at lægge et vedholdende tryk på partierne bag beslutningen og deres ordførere for at få svar på, hvordan de har tænkt sig at hjælpe Assens Kommune i stedet.



Er det ikke fair nok at man bliver klogere undervejs?

- Næ, det synes jeg ikke, det er. Vi skal da ikke snydes for de penge, som vi har sat næsen op efter at få del i. Den opgave er vigtig for os. Der er kun os til at tænke på os i Assens Kommune.

Føler i jer underprioriterede?

- Ja, i det her tilfælde gør vi. Vi bliver godt behandlet på mange andre områder, men det her synes jeg ikke er i orden.