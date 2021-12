Julefrokost-menuer til afhentning: Arrangør og virksomhed aftalte plaster på såret for begge parter

En tredjedel af omsætningen væk

Direktør for Frederik VI Hotel, Thomas Danielsen, var også glad for, at virksomheden i Vissenbjerg ville holde fast i dele af julefrokosten - for råvarerne var købt ind.

- Jeg synes, det er en positiv historie i den mærkelige tid, vi lever i, siger han.

Thomas Danielsen fortæller, at der gik 24 timer efter pressemødet onsdag, og så var alle julefrokosterne aflyst. En tredjedel af hotellets omsætning for december er gået tabt.