Julemanden har fået nyt job: Bytter kostumet ud med chilikugler

Det røde kostume med de tilhørende sorte støvler, den lange nissehue og det lidt for stramme bælte er i år blevet gemt væk i garderoben.

I stedet har Hans Peter Hansen bevæbnet sig med chilikugler.

- Jeg har simpelthen halsbrand hver eneste dag. Men det er selvfølgelig det hele værd, siger han.

De sidste otte år har Hans Peter Hansen ellers optrådt som julemand i december, og alt overskuddet har han doneret til udsatte familier. Men i år har coronapandemien sat en stopper for Hans Peter Hansens optræden som julemand.

Men pandemien har ikke sat en stopper for hans pengeindsamling til udsatte familier.

- Det er en god og rar følelse at kunne hjælpe andre. Jeg ville selvfølgelig gerne kunne hjælpe endnu flere, men det kan da være, at jeg kan hjælpe endnu flere til næste år, siger Hans Peter Hansen til TV 2 Fyn, mens har er på vej ud med kasser fyldt med mad, godter og gaver til udsatte familier.

13 kasser som denne kørte Hans Peter Hansen ud med tirsdag til udsatte familier i Assens. Foto: Alexander Aagaard

Virtuel julekalender med kendte Assens-ansigter

Det røde tøj og de sorte støvler har Hans Peter Hansen i år byttet ud med en virtuel julekalender, som han hver dag lægger op på sin private facebook-profil.

Kalenderen består af en optaget video af ham selv og en lokal Assens-berømthed, der hver spiser en chokoladekugle med chili.

Og sammen med videoerne følger en opfordring til, at man donerer et beløb, der går til udsatte familier, der har få midler.

- Nogle bidrager med kontanter, mens andre måske giver en flæskesteg eller en andesteg, og så samler man det sammen på den måde, siger Hans Peter Hansen.

I alt har Hans Peter Hansen samlet ind, så han kan glæde 13 familier i Assens Kommune med en kasse fyldt med godter.

Med i julekalenderen har blandt andet været Assens Borgmester, Søren Steen Andersen (V), og du kan se videoen herunder:

Donationer går til udsatte familier

Hans Peter Hansen har også haft Bjarne Puggaard fra Fyns Politis indsatsstyrke med til et afsnit i julekalenderen.

Og for Hans Peter Hansen er det dejligt, at julekaldenderen er blevet taget så godt i mod af alle, der har set med.

- Jeg kommer selv fra en rigtig fattig familie, så jeg ved, hvordan det er ikke at have noget. Og i dag er jeg godt stillet med et fint job, og så kan man ligeså godt bidrage til dem, der ikke har, siger Hans Peter Hansen.

Se vidoen med Bjarne Puggaard fra Fyns Politi herunder:

Glæder sig til det er overstået

Men selvom Hans Peter Hansen i det store hele holder af at kunne glæde andre med en hjælpende hånd i julen, så er han også nået til et punkt, hvor han glæder sig til at få julekalenderen overstået.

- Jeg har simpelthen halsbrand hver eneste dag. Men det er selvfølgelig det hele værd, siger han.

Og tirsdagen har bestået i at aflevere 13 kasser til 13 forskellige familier.

- Det går lige i hjertet. Jeg er også nødt til en gang i mellem at kigge ned i jorden, for ikke at bryde sammen, siger Hans Peter Hansen med et smil.