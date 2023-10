For Finn Andersen fra Assens blev weekendens kamp mod vandmasserne en ekstra grim oplevelse.

Han blev alvorligt syg, da han under sin kamp for at holde vandet ude af kælderen, blev ramt af indholdet fra en af de pumper, der sugede vand ud fra hans kælder. Indholdet var hav- og kloakvand.

Det kostede ham en alvorlig mave-tarminfektion.