Kandidater frygter lav stemmeprocent: - Jeg ville være så ked af, hvis corona holdt folk væk

Selvom Eva Jørgensen ikke tvivler på, at man nok godt kan finde nogle hjælpende hænder selv i sidste øjeblik, så ville det være en ærgerlig situation at ende i:

- Det er også vigtigt for politikerne, at de er til stede under valghandlingen, fortæller hun.

Flere muligheder

Selvom både Søren Thomsen og Eva Jørgensen forstår, at nogle borgere er bekymret for at skulle ned og stå i kø på tirsdag, så opfordrer de begge til, at man får afgivet sin stemme, og dét er der en masse muligheder for at gøre på en sikker og tryg måde.

- Nu har vi fået at vide, hvordan det skal foregå på valgstederne, og det er jeg helt tryg ved, siger Eva Jørgensen og uddyber:

- Der er eksempelvis mulighed for at stemme ude fra bilen og tage sin egen kuglepen med.

Søren Thomsen oplister også de samme initiativer, der er taget for at sikre en sikker og tryg afstemning på valgdagen, og han håber, at folk tager afsted og får stemt, for krydset er vigtigt:

- Det er en pandemi, der forhåbentlig snart er ovre. Det er én dag, man skal ned og stemme, og så er det fire år, vi skal arbejde benhårdt bagefter, fortæller han.