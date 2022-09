Kendt slagtehus får ny ejer efter 38 år

Det er med blandede følelser, at Egon Karlsen fredag overdrager sin slagterbowlerhat til Danny Millek. Bowlerhatten fik Egon Karlsen, da han blev udlært slagter.

- Det bliver lidt specielt lige i første omgang, siger han.

De seneste 38 år har han sammen med sin kone Ruth Karlsen drevet Skallebølle Slagtehus, hvor de har langet alt fra pølser til ribbenssteg over disken, mens der i baglokalet er blevet slagtet til de lokale gårdbutikker.

- Det har været min livsstil. Altid. Det er med forretning og slagteri, og jeg har aldrig lavet andet, siger Egon Karlsen.

Nu skal både han og konen på pension, og det lille slagtehus skal have nye kræfter.

Selvom det officielt bliver overdraget fredag, kommer der til at være en længere overgangsperiode.

- Det sker ikke så brat. Jeg har lovet at være her i nogen tid og hjælpe til, siger nuværende ejer Egon Karlsen.

Altid til rådighed

Egon og Ruth Karlsen har ikke sat en endelig dato på, hvornår de stopper i butikken.

- Når vi når efter januar, går der lige så roligt stilstand i det, og så bakker vi nok stille og roligt ud, siger Egon Karlsen.

De næste par måneder vil det være muligt at finde ham i slagtehuset to-tre dage om ugen, hvor han vil hjælpe til, så meget han kan. Ruth vil være at finde bag disken torsdag og fredag, hvor butikken har åbent.

Overgangsperioden er vigtig for den nye ejer, Danny Millek. Både råd og hjælp tager han imod med kyshånd, og netop derfor ser han mange fordele i, at både Ruth og Egon forsætter lidt endnu.

- Med 38 år i bagagen er der ikke noget, de ikke har prøvet, så jeg har altid nogen at spørge til råds, siger han.

Danny glæder sig til at komme i gang, men er klar over, at han har store sko at udfylde.

- Til at starte med tror jeg, det bliver meget overvældende. Alt det, Ruth og Egon bare har gjort i dagligdagen, som jeg ikke har lagt mærke til, bliver overvældende. Det bliver hårdt at komme i gang.

Aldrig på kompromis med kvaliteten

De næste par måneder er de travleste i Skallebølle Slagtehus. Det er Egon og Danny helt enige om.

Danny vil fokusere på at få slagtet, skåret og pakket kødet til tiden. For når det er på plads, vil der være tid til at udvikle slagtehuset.

- Nye øjne ser anderledes på tingene. Når vi rammer foråret, vil der forhåbentlig være tid og plads til at få nye tanker og ideer ind.

- Det er svært at sige noget konkret, men det kan enten være nye produkter eller nye smage, siger han.

Selvom Danny har planer om udvide sortimentet, vil han gøre det med respekt for, hvordan Ruth og Egon har drevet butikken.

- Hvis man har gjort noget i 38 år, som har fungeret, så er det noget, der virker. Jeg skal ikke vende det hele på hovedet.

Og skulle man være nervøs for, at den årlige julemedister er i fare, er der intet at frygte, for Danny lover at bevare den høje kvalitet.

- Det er den eneste ting, jeg aldrig nogensinde kommer til at afvige fra. Det er det, der skal bære en forretning som det her, siger han.

38 år er en del, men Egon Karlsen er ikke den eneste vedholdende og populære slagter på Fyn.

I 2011 storhittede den yderst erfarne slagtermester Helge Winther som Den vrisne slagter i en video på TV 2 Fyn.

Siden da er videoen, hvor slagteren fra Langeskov sviner både sine kunder og andre til, blevet set mere end to millioner gange.