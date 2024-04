Kirkegård kæmper med oversvømmelser

Flere steder i landet er der så store problemer med vand på kirkegårdene, at det er svært at få kister og urner i jorden. Det skriver Fagbladet 3F.

På Fyn har en graver på kirkegården ved Køng Kirke oplevet, at hullet til en kiste pludselig var fyldt med en halv meter vand.

John Jørgensen, der er kirkeværge og næstformand for menighedsrådet i Glamsbjerg Sogn, som kirkegården i Køng hører under, bekræfter, at vandet volder problemer.

- Det giver nogle udfordringer, men vi kan ikke stille så meget op mod naturen. I Glamsbjerg har vi været nødt til at lukke for kistebegravelser i vinterhalvåret, siger John Jørgensen til fagbladet.