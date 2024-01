Klubber landet over siger nej til handicappede - men ikke svømmetræneren Mie

DGI slår sig op på at samarbejde med lokale idrætsforeninger i hele landet. Med henblik på at styrke foreningsidrætten. De mener, at foreningsidrætten er for alle. Men tal og undersøgelser viser et andet billede af virkeligheden, når det kommer til børn og unge med handicap.

Formand i DGI Fyn, Hans Sørensen, er helt bevidst om den mangeårige udfordring, som han selv betegner som en ’on-going opgave’:

- Det er en kompleks situation og kontekst at arbejde i. Der er mange ydre barrierer for det her, som skal bearbejdes eller ryddes af vejen. Der er også det kulturelle inde i foreningerne – hvordan arbejder vi med det.

Kritikken fra de berørte familier har de seneste dage lydt på, at foreningerne ikke er rummelige nok – eller har trænere og frivillige, der har kompetencer til at inkludere alle slags børn. Hvilket resulterer i den store ulighed, hvor børn med handicap ikke føler sig velkomne i foreningsidrætten.

Hans Sørensen kan til dels følge kritikken:

- Vi matcher den efterspørgsel, vi har fra vores foreninger, og det vi kan motivere kommuner til at være sammen med. Så på den måde synes jeg, vi er godt med.

- Hvis vi tager udgangspunkt i de enkelte familier og den enkelte unges behov, så tror jeg ikke, de synes, det godt nok. Mange af de der formelle barrierer, der kan være for transport, at man også er i sin kammeratskabskreds, nærhed og alle de gode ting, der skal etableres for at lykkes med det her, det er jo ikke altid til stede.

Danmark går forrest – men glemmer at få alle med

I en international rapport fra Active Healthy Care, der er et netværk af 49 lande med fokus på motion, står det klart, at Danmark har de mest for foreningsaktive børn og unge sammenlignet med de resterende 48 lande. Blandt andet slår undersøgelsen fast, at 86 procent af 7-15-årige danskere er foreningsaktive.

Tager vi et kig på, hvor stor foreningsdeltagelsen blandt børn og unge er på Fyn, så er tilslutningen meget forskellig.