Klubformand om abe-sammenligning: Det får konsekvenser

Det får konsekvenser for de personer, der har skrevet kampprogrammet, hvor spillerne fra Glamsbjerg IF blev sammenlignet med retarderede aber.

Det oplyser formanden for Tved BK, Michael Bisbo, til TV 2 Fyn.

Formanden vil dog ikke oplyse, hvilke konsekvenser det kommer til at få for de involverede. Det bliver klaret internt, fortæller han.

Michael Bisbo fortæller, at der er en lille redaktion, der laver kampprogrammerne og sender dem ud, men at Tved BK har ansvaret. Han havde selv fået tilsendt programmet sent torsdag aften, men havde ikke læst det hele igennem.

- Havde jeg haft mere tid, havde jeg også læst det hele igennem og stoppet det, siger han med henvisning til det grimme sprogbrug og grove sammenligninger med spillerne fra Glamsbjerg IF, siger han.