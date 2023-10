Købmand i opråb - kunder snyder med prismærker

TV 2 Fyn har været i kontakt med Morten Andersen, der er købmand i SPAR i Vissenbjerg. Han fortæller, at oplevelsen har sat sig i ham.

- Jeg bliver ked af det og arrig indeni. Den der respekt for ens medmennesker er jo ikke eksisterende længere. Man tror, det er Geos gavebod, når man er ude og handle ind. I forvejen får vi skyld for, at alt er steget i pris, og så bliver jeg træt og pisseirriteret over sådan noget her.

- Jeg sponsorerer alt muligt i byen, og så sker det her. Det føles sådan, at folk ikke har respekt mere. Det er mig, de stjæler fra. Det svarer til, at man går hjem i stuen til nogen og stjæler fra dem - det er jo heller ikke OK. Det bliver sværere og sværere at tjene penge, når mentaliteten er, som den er, forklarer han.

I Facebook-videoen opfordrer købmanden de skyldige til at melde sig til ham, så de kan få en snak om, hvordan sagen videre skal håndteres. Hvad han vil gøre, hvis de ikke melder sig, er han dog i tvivl om. Han er dog ret sikker på, at butikken må ændre procedure fremadrettet.

- Jeg kan ikke gøre noget, når jeg ikke har taget folk i det fysisk. Men vi bliver nok nødt til at gøre nogle ting anderledes fremover. Vi har tidligere haft vagt på, og det bliver vi nok nødt til igen. Og derudover bliver vi måske nødt til at have fat i nogle detektiver, der kan tage nogen på fersk gerning, for det går ikke længere, det her.