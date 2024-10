Kørelærer bruger ulykkesvej til mørkekørsel til elever: Så farlig er den

I fredags blev tre unge mænd dræbt i en soloulykke på Nårupvej sydvest for Tommerup.

Det er en farlig vej at køre på, fortæller Poul Erik Kjærsgaard Sørensen fra Kjærsgaards Køreskole i nabobyen Glamsbjerg.

- Jeg bruger vejen i min undervisning, især når jeg kører mørkekørsel. Vi har et skarp sving, der knækker ad to gange. Jeg vil vise de unge mennesker, at vi skal have respekt for disse småveje, siger Poul Erik Kjærsgaard Sørensen.