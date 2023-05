Kommer med opråb: Børn ned til 3. klasse stjæler fra købmand

Spar i Vissenbjerg oplever massive problemer med børn der stjæler i slikafdelingen. Det fortæller købmanden i en video på butikkens facebookside. Han forklarer, at det især er bland selv slik der er mål for mange, som vejer deres pose og udskriver prismærket, hvorefter de fylder mere i posen.

- Det er rigtig mange penge det drejer sig om, og vi vil ikke finde os i det, siger købmand Morten Andersen i videoen.

Butikken har derfor investeret i en kontrolvægt, så de ved kassen kan veje slikposerne efter og sammenligne med prismærket. Desuden gør købmanden nu brug af butiksspioner.

- Det er børn helt ned til tredje klasse, og vi har en fornemmelse af, at de lader sig inspirere af ældre elever, siger købmanden.

Han er derfor også gået i dialog med den lokale folkeskole om at sætte en stopper for ulovlighederne.

- Især den seneste måned er det gået vildt for sig, fortæller Morten Andersen, der endnu ikke har gjort status, og derfor ikke ved hvor stort et beløb der er stjålet for.