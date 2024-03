Kommune viser tal med LEGO-klodser

Klimatal og CO2-udledninger kan for mange være en abstrakt størrelse. Det forsøger Assens Kommune nu at gøre op med.

I en ny udstilling forsøger de at oversætte de mange komplekse tal ved hjælp af LEGO-klodser. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Når noget bliver for abstrakt, kan det være svært at handle på. Derfor vil vi gerne synliggøre udviklingen og effekten af vores mange klimatiltag på en mere håndgribelig måde, så det bliver nemmere for borgere og virksomheder at følge med i og bakke op om, fortæller Jens Jakobsen, formand for Miljø, Teknik og Planudvalget.



Målet er, at Assens Kommune skal opretholde 70-procentsmålsætningen i 2030 og blive helt CO2-neutrale i 2050.

Klimaudviklingen vises ved hjælp af nogle glaskasser, som gradvist bliver fyldt med LEGO-klodser, efterhånden som CO2-udledningen reduceres. Hver klods symboliserer 44 tons CO2. Jo flere klodser, des tættere er Assens Kommune på at nå målet.



Udstillingen indvies i dag torsdag klokken 13.30 på Borgerservice i Assens, hvor TV 2 Fyn vil være til stede.